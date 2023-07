Vanopslaghs boligsag genoptages til efteråret

Mødet finder sted 18.-19. september.

LA-partilederen fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden.

Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Siden har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Tidligere på året besluttede Folketingets Præsidium at drøfte formandens boligsag.