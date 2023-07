Moderaterne vil hente sosu'er og sygeplejersker fra Indien

Regeringspartiet Moderaterne vil undersøge muligheden for at uddanne social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker i lande som Filippinerne og Indien for at løse manglen på arbejdskraft i velfærdsfagene.

Det fortæller partiets politiske ordfører, Monika Rubin, til Berlingske.

- For os handler det her om, at vi får italesat den arbejdskraftmangel, vi har. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at komme det i forkøbet, siger hun til avisen.