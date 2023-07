Mette Frederiksen står over for et stort og kompliceret oprydningsarbejde.

Sådan lyder vurderingen fra Jyllands-Postens chefredaktør og politiske kommentator, Marchen Neel Gjertsen, efter at det tirsdag kom frem, at Natos nuværende generalsekretær, Jens Stoltenberg, tager et år mere på posten.