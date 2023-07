Minister vil give gravide permanent tilbud om vaccine mod kighoste

Men nu vil regeringen gøre det permanent, lyder det fra ministeren.

- Kighoste kan være livstruende for nyfødte og spædbørn, der er få måneder gamle og endnu ikke er blevet vaccineret.

- Derfor er det vigtigt, at der er et vaccinationstilbud til gravide, så de har mulighed for at beskytte deres nyfødte barn bedst muligt mod kighoste, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi anbefaler, at kighostevaccination bliver et fast tilbud til alle gravide i andet eller tredje trimester, fordi det kan forebygge kighostetilfælde hos spædbarnet under tre måneder.