Mette Frederiksen: Europa er på vej mod modtagecentre uden for EU

- Vi skal nok ende med på et tidspunkt at have modtagecentre uden for Europa. Der skal vi nok lande. For det er så uholdbart, det der sker nu, slår statsministeren fast.

Danmark arbejder selv på en model med Rwanda som modtagerland. Men det er ikke så vigtigt, om det kommer til at se præcis sådan ud, siger Mette Frederiksen.

- For den danske regering er det ikke den konkrete model, der er afgørende. Det afgørende for os er, at Europa anerkender og vedkender sig, at der er grænser for, hvor mange der kan komme hertil. Ellers ryger sammenhængskraften, siger hun.

Mens der ifølge den danske statsminister er fælles fodslag på den såkaldte eksterne dimension af migrationspolitikken, har den interne dimension skabt problemer på topmødet.