29/06/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Soldaternes formand er tilfreds med udsigten til 143 mia. kr. til Forsvaret, men én ting nager ham

Alle partier foruden Enhedslisten og Alternativet har indgået en aftale om rammerne for, hvordan det danske forsvar skal skrues sammen. Men et altoverskyggende problem er man strøget lidt for let henover, mener soldaternes formand.