Forlig freder kvinder for værnepligt - men kun foreløbigt

- Vi har lavet en bred aftale, hvor vi siger, at vi vil have mere ligestilling. Den konkrete model kommer vi så til at diskutere her senere i 2023, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Ministeren begrunder udsættelsen af beslutningen med, at det tager tid at få afklaret, hvordan man skaffer kapacitet til flere værnepligtige, da det også er en del af aftalen, at der skal være længere værnepligt.

Et bredt flertal af Folketingets partier går ind for, at der skal være værnepligt for kvinder. Et af aftalepartierne, Danmarksdemokraterne, er imod.