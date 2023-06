Vanopslaghs boligsag bliver efterforsket af politiet

Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Siden har Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Alex Vanopslagh har også tidligere erkendt at have brudt cpr-loven og Folketingets regler.

Han har forklaret, at han ikke havde læst de papirer, han skrev under på, hvor han erklærede at overholde reglerne.

Tidligere på året besluttede Folketingets Præsidium at drøfte Vanopslaghs boligsag.

Det skete, efter at gruppeformand i Enhedslisten Peder Hvelplund bad præsidiet tage stilling til, hvorvidt der bør rejses en politisag mod Vanopslagh.

Folketingets Præsidium valgte kort tid efter drøftelsen ikke at gå videre med behandlingen af boligsagen.