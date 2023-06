Folketingsmedlem undersøges efter påstand om misbrug af midler

Over for DR afviser Nanna W. Gotfredsen, at der er hold i beskyldningerne mod hende.

- Nu ser jeg frem til styrelsens undersøgelse, som efter min bedste overbevisning vil vise, at de offentlige midler er blevet brugt til det, de skulle, skriver hun i en mail til DR.

Nanna W. Gotfredsen er ikke det første folketingsmedlem fra Moderaterne, som er endt i modvind, siden partiet blev valgt ind i Folketinget i november for første gang.

Jon Stephensen (M) var tidligere på året centrum for en stribe sager fra hans tid i film- og teaterbranchen. Her er han blevet beskyldt for forskellige ting - blandt andet grænseoverskridende adfærd og dokumentfalsk.

Efterfølgende kom det frem, at han havde sendt upassende beskeder til en 19-årig kvinde.

Kort tid efter gik han på orlov.