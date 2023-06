Virkninger ved ophævelse af befordringspligt:

Som følge af ophævelsen af befordringspligten bortfalder den såkaldte 50-meter-regel i landzoner. Brevkasser vil på landet således skulle opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej.

I sommerhusområder vil reglen om omdeling til det enkelte sommerhus i områder udstykket før 1973 bortfalde. I stedet skal der etableres centralt placeret brevkasseanlæg.

Overgangsperiode og finansiering:

Regeringen vil forsøge at indgå en aftale med PostNord om at varetage de tre områder, der planlægges udbudt, indtil opgaven er overtaget af den vindende operatør.

PostNord kan deltage i udbudsprocessen på lige fod med andre postvirksomheder.

Opfølgning på aftalen:

Parterne er enige om at mødes i efteråret med henblik på at drøfte en nærmere tidsplan og vilkår for de planlagte udbud vedrørende betjening af ø-samfund, blindepost og udlandspost.

Kilde: Transportministeriet.