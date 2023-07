04/07/2023 KL. 05:00

Venstre siger, at 99 af 100 danskere får lavere skat – her er det, der ikke fortælles

Der er kommet en dejlig nyhed, siger politisk ordfører i en video. Stort set alle danskere får lov at beholde flere af deres egne penge, lyder det glade budskab. Men hvor mange? Det er i den »spinagtige afdeling«, konstaterer økonom efter at have set svaret.