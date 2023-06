Løkke: Barren for EU-medlemskab skal ikke sænkes for Ukraine

- Af geopolitiske grunde vil det være rigtigt godt at få EU udvidet med lande mod øst. Hvis ikke der er et klart europæisk perspektiv for de her lande, bliver de en del af Ruslands interessesfære.

- Men historien viser også, at det er nemmere at lave reformer, når man er på vej ind, end når man først er kommet ind. Vi gør både os selv og de her lande en bjørnetjeneste, hvis vi filer på vilkårene, siger Lars Løkke.

Landene mod øst tæller også Moldova og Georgien, som ønsker at blive en del af EU. Mest opmærksomhed er der dog på Ukraine.