Pulje til nye varmepumper åbner i september

Men ifølge ministeren har man haft brug for mere tid.

- De andre år har det været en lidt for tung ansøgningsproces. Nu har vi forberedt et nyt it-system, så folk, der søger, men ikke er berettigede, hurtigt får besked om, at de ikke er berettigede, siger Lars Aagaard til Børsen.

Ministen tilføjer, at en del kommuner stadig mangler at indberette nødvendige varmeplaner, som skulle have været udarbejdet i slutningen af 2022.

Hvorvidt man bor i et område, der er tilskudsberettiget, afhænger af de planer.