Politisk flertal vil reducere produktion af turbokyllinger

Dyrevelfærdsorganisationer har kritiseret brugen, fordi produktionen ofte medfører, at kyllingerne får sygdomme og vejrtræknings- og gangbesvær.

I en kommentar til aftalen skriver Dyrenes Beskyttelse, at den vækker begejstring hos organisationen, der har været en af de kritiske stemmer.

- Det kan betyde et markant løft af bunden i den danske kyllingeproduktion og være et skridt i den rigtige retning for bedre dyrevelfærd for de mange millioner slagtekyllinger, der hvert år produceres i Danmark, siger organisationens direktør, Britta Riis, i en meddelelse.