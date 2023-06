Læger med speciale i smertelindring er imod aktiv dødshjælp

- Jeg ved, at det her er en svær debat. Og jeg er opmærksom på, at Etisk Råd flere gange har udtalt sig imod, sagde statsministeren på Folkemødet.

- Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg.

Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Men et borgerforslag om at legalisere praksissen nåede 50.000 underskrifter i maj, og det betyder, at Folketinget skal tage emnet op.

Lægerne med speciale i smertelindring er ikke de eneste fagfolk, der er imod en legalisering af aktiv dødshjælp.

- Vi deler ønsket om at sikre døende en bedre og værdig sidste tid. Men der er brug for at styrke mulighederne for at give lindrende behandling, ikke at forårsage patientens død, lød det i sidste uge fra Camilla Rathcke, der er formand for Lægeforeningen, i en udtalelse.