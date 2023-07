Han blev borgmester efter en spøjs aftale

Aftalen blev dog aldrig gennemført. I sommeren 2019 udsendte duoen en pressemeddelelse. Heri det hed, at Dyrby Paulsen fortsatte som borgmester valgperioden ud. Og at Villum Christensen forblev 1. viceborgmester.

»Det er af hensyn til den fortsatte stabilitet i Slagelse Kommune, så skal borgerne vide, hvad de har at gøre med. Derfor har Villum sagt, at aftalen er ophævet,« sagde Dyrby Paulsen til TV 2 ØST.

Ifølge mediet udtalte Villum Christensen i pressemeddelelsen, at opsigelsen af aftalen var for at undgå at skabe unødig støj om kommunens ledelse.