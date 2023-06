Regeringen afviser yderligere skridt for at genskabe Mette Frederiksens sms'er

»Regeringen kommer på den baggrund ikke til at tage yderligere skridt i forhold til de pågældende beskeder,« skriver han.

Forslaget om at spørge techgiganten Apple om hjælp til at genskabe sms-beskederne er blevet rejst fra flere oppositionspartier i forbindelse med, at Folketingets partier på et møde sent mandag aften blev oplyst af fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at de slettede sms’er ikke kan genskabes.

Ministeren henviste her til en undersøgelse fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som konkluderede, at sensordata fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-signal var blevet overskrevet. Dermed var det ikke muligt for CFCS at gå tilbage i arkivet og forsøge at gendanne sms’erne.