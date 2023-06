Partier bakker op om at veksle erhvervsstøtte til skattelettelser

Derudover foreslår organisationen blandt andet at sænke generationsskiftebeskatningen for virksomheder fra 15 procent til 10 procent og at afskaffe den høje sats for aktieavancebeskatning.

Den ligger i øjeblikket på 42 procent for aktieavanceindkomster over 58.900 kroner om året, men Dansk Erhverv vil fremover have en flad sats på 27 procent.

SVM-regeringen er i sit regeringsgrundlag fra december sidste år inde på nogle af elementerne i Dansk Erhvervs udspil.

Blandt andet vil regeringen sanere erhvervsstøtten for to milliarder kroner. Regeringen vil ligeledes bruge nogle af pengene på at sænke generationsskiftebeskatningen til ti procent.

Dansk Erhverv vil bruge fire milliarder kroner fra det økonomiske råderum til sit forslag. Det økonomiske råderum er statens forventede overskud i fremtiden, og det blev for nylig opjusteret med 16 milliarder kroner frem mod 2030.