Pape bakker op om Mette Frederiksen til Nato-post

- Og jeg lever også helt fint med, hvis hun ikke skal være statsminister i Danmark mere, siger han og smiler.

Fredag erfarede flere norske medier, herunder NRK, at den amerikanske præsident, Joe Biden, har bedt norske Jens Stoltenberg om at blive et år mere på posten.

Der har ellers floreret rygter om, at Mette Frederiksen skulle overtage posten, når Jens Stoltenbergs periode som Nato-chef står til at udløbe 30. september.

Flere kilder sagde i samme forbindelse til NRK fredag, at Mette Frederiksen fortsat er kandidat - men først næste år.