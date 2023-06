Pape om statsministers slettede sms'er: Genopret ordentligheden

Men FE kunne reelt gøre noget, som tjenesten ikke gør, fordi den ikke har lovhjemmel til det, har B.T. afdækket.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har meddelt, at han vil undersøge sagen. Uden et af regeringspartiernes opbakning er der ikke flertal i Folketinget for at ændre lovgivningen.

Søren Pape regner med opbakning fra Venstre og Moderaterne.

- Jeg forventer, at de to partier simpelthen presser Mette Frederiksen til at sige, at selvfølgelig skal det her frem.

- Og jeg tænker, om det overhovedet er nødvendigt at presse. For Mette Frederiksen sagde jo selv, da det her var fremme, at selvfølgelig skulle alt frem, siger han efter sin tale.

Søren Pape varslede fra start på talerstolen, at han ”i stedet for at tale om politiske forslag” vil tale om ”vores fællesskab, og det ansvar, vi skal leve op til”.