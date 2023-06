Anders Fogh med appel: Lad Mette F. passe sit arbejde

Dermed vil der kunne ”bruges lidt mere tid på at finde ud af, hvem der skal afløse ham”.

Anders Fogh Rasmussen var Nato-generalsekretær fra 2009 til 2014. Før det var han Danmarks statsminister og formand for Venstre.

Han forklarer, at posten som Nato-chef er et ”meget krævende job, fordi alle beslutninger i Nato kræver enstemmighed”. Og det er generalsekretærens opgave at skabe enstemmighed.

- Det er også grunden til, at ofte tager man en generalsekretær fra et mindre land, for mindre lande er mindre tilbøjelige til at tage nationale hensyn og mere tilbøjelige til at bøje sig mod hinanden, siger han.