23/06/2023 KL. 05:00

Lars Løkke Rasmussen gør status på midten: »Der er ikke noget alternativ«

Sidste år vippede han på spærregrænsen. I år er han i midten af magten. Sidste år blev han grinet ad. I år bliver han grinet med. JP har fulgt Lars Løkke – igen – for at gøre status på det politiske nybrud, midterregeringen, som har fået den værste start i mands minde. Selv synes han, at det er »spitzenklasse«.