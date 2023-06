Adspurgt om ikke det skader partiet, at der er uro om arvefølgen, og at der offentligt spekuleres om den, svarer hun:

»Det er jo ikke noget nyt i, at der kan være diskussion internt i et politisk parti. Det har der også været historisk i Socialdemokratiet. jeg synes jo, vi skal bruge kræfterne på at læse danskernes problemer. Og så har der været en debat på baggrund af nogle internationale rygter.«

Derefter gentog hun, hvad hun efterhånden har sagt mange gange:

»Jeg er meget glad for at være statsminister i Danmark, det er den opgave, jeg ønsker at løse, og jeg håber på fortsat opbakning fra danskerne til at være jeres statsminister.«

Torsdag lød det fra Frederiksen, at det vil være en »rigtig, rigtig god løsning,« hvis Natos nuv. generalsekretær, norske Jens Stoltenberg, kan overtales til at fortsætte i jobbet.