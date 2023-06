Mette Frederiksen om kræftbehandling: Overhovedet ikke godt nok

»Her og nu må det handle om at få reddet så mange (patienter, red.) som overhovedet muligt og få rettet op på de problemer, der er.«

Mette Frederiksen er roser sin egen regering for at have foreslået en kræftpakke 5 og milliardpakke til at rette op på problemer i sundhedsvæsenet. Og hun understreger, at mange patienter heldigvis får en god behandling og kommer godt igennem sygdommen, men der er også eksempler på, at nogle patienter ikke får den behandling, de har brug for hurtigt nok.

»Så nej, jeg er ikke tilfreds,« gentager hun.