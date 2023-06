Mette Frederiksen om aktiv dødshjælp: Kræver nogle års debat

Hun nævner eksempelvis, at det skal diskuteres, hvilke sygdomme aktiv dødshjælp skal gælde for, og hvor man skal være i sit sygdomsforløb.

Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) meldte sig ind i debatten om aktiv dødshjælp i sin tale onsdag.

- Det er en debat, jeg selv har flyttet mig på. Da jeg var sundhedsminister, trak jeg mit svar i en automat. Lægeløftet går ud på at helbrede folk, når de er syge. Jeg står et andet sted i dag, sagde han efterfølgende.

Lars Løkke vil også gerne have en langvarig debat i gang om aktiv dødshjælp og ser gerne, at regeringen starter den.

Et borgerforslag om at tillade aktiv dødshjælp har tidligere opnået over 50.000 underskrifter.