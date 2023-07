Han blev minister efter Minksagen

I 2001 blev han valgt ind i byrådet i Skørping Kommune, og han har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds siden 2007.

Flemming Møller Mortensen var formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe i 2020, da det kom frem, at den socialdemokratiske etpartiregering ikke havde lovhjemmel til at beordre aflivningen af alle danske mink.

Som følge af skandalen fratrådte Mogens Jensen (S) sit embede som minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.