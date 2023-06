Mette Frederiksen ser gerne, at Stoltenberg fortsætter som Nato-chef

Mette Frederiksen er selv blevet rygtet til Nato som generalsekretær, fordi Jens Stoltenberg står til at stoppe på posten.

Nordmanden skulle egentlig være stoppet sidste år, men han lod sig overtale til at fortsætte til i år på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Nu står Jens Stoltenberg endnu en gang over for at sige farvel til Nato efter ni år, hvilket han tidligere har ytret, at han ville gøre.

Tidligere torsdag kom han imidlertid selv med en udmelding, der kan tolkes som om, at han kan være åben over for at fortsætte.