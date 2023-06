Mette Frederiksen vil åbne debat om aktiv dødshjælp

Hun mener, at der er brug for, at debatten tages i et eftertænksomt tempo.

- Det skal selvfølgelig ikke være meningsmålinger, det skal heller ikke være eksperter, der afgør vores vej på dette spørgsmål. Det er nødt til at være en diskussion, vi har med hinanden. I vores familier. I vores vennekreds. Som mennesker og borgere.

Mette Frederiksen fremhæver, at hun selv har siddet i den svære situation, hvor hun skulle tage afsked med sine nærmeste.

- Min anbefaling er, at vi ikke konkluderer, slet ikke hurtigt. Men samtalen har vi brug for, siger hun i talen.