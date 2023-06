Danmark vil træne ukrainske kampflypiloter i Skrydstrup

Opgaven er ikke kun at omskole piloterne fra russiske/sovjetiske MiG-kampfly til F-16, men også at uddanne det nødvendige støttepersonel på landjorden.

I forvejen deltager danske soldater i træningen af ukrainske kampsoldater i Storbritannien, ligesom Danmark støtter uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger i Tyskland.

Endnu ingen kampfly

Planen betyder ikke, at Danmark på nuv. tidspunkt har besluttet at donere danske F-16-kampfly til Ukraine, såsom som flere partier i Folketinget ønsker.

»Vi stadigvæk et godt stykke fra, at de fly potentielt kan blive operative i det ukrainske luftvåben. Jeg vurderer, at træningsindsatsen som minimum kommer til at tage et halvt år,« siger Troels Lund Poulsen.