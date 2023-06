Danmark og Norge donerer 9000 artillerigranater til Ukraine

- Ukraine har et omfattende behov for artilleriammunition. Det haster. Vi har derfor bestemt os for at gå sammen med Danmark om en ny donation. Det er vigtigt, at vi fortsat står sammen om støtte til Ukraine, siger Bjørn Arild Gram.

Udmeldingen kommer forud for møder torsdag i Natos hovedkvarter i Bruxelles. Her er der først møde i den amerikanskledede Ramstein-gruppe af 50 lande, som støtter Ukraine militært.

Derefter mødes Nato-landenes forsvarsministre torsdag og fredag for at forberede Nato-topmødet i Vilnius i juli.

Donationen fra Danmark finansieres via Ukrainefonden.