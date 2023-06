Ambassadør afviser historie om polsk modstand mod Mette Frederiksen

Ifølge den amerikanske avis Financial Times er flere NATO-lande dog åbne for at forlænge Stoltenbergs periode på posten.

Det fortæller flere højtstående personer, som er involveret i processen omkring udvælgelsen af en ny generalsekretær.

- Stoltenberg har været en fremragende generalsekretær, og jeg ser ikke pointen i at skabe uro netop nu, siger en unavngiven udenrigsminister i et af NATO-landene til Financial Times.

Avisen skriver, at krigen i Ukraine, uenighed om Ukraines eventuelt fremtidige medlemskab af Nato samt Kinas udvikling som militærmagt er faktorer, der medvirker til, at nogle lande overvejer en forlængelse af Stoltenbergs kontrakt.

Samtidig spiller det også ind, at det har vist sig at være svært at finde en kandidat, som alle 31 NATO-lande bakker op om.