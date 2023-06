Våbengigant betvivler dansk forklaring om omstridt våbenkøb

Oplysninger om leveringstider gives ifølge Lockheed Martin normalt kun i forbindelse med en formel henvendelse på regeringsniveau.

Under en rejse med forsvarsordførerne i Baltikum meddelte forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) 26. januar, at et bredt politisk flertal var blevet enig om at indkøbe nyt artilleri fra Elbit.

Valget faldt angiveligt på Elbit, fordi den israelske producent hurtigst kunne levere artilleriet, som Danmark skulle bruge.

I slutningen af maj kunne mediet Altinget dog afsløre på baggrund af aktindsigter, at Ellemann-Jensen som forsvarsminister gav Folketinget kort tid til at godkende milliardindkøbet af våben fra Elbit.

Men tidsfristen var i realiteten slet ikke så kort, som ministeren havde givet indtryk af til Folketingets partier. Det fik flere partier til at beskylde Jakob Ellemann-Jensen for at vildlede Folketinget.

Efterfølgende kunne Altinget også afsløre, at den franske våbenproducent Nexter aldrig modtog en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner.

Ellemann-Jensen havde ellers i januar ifølge Altinget oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter var blevet bedt om et tilbud.

Blandt dem var Nexter.

DR har spurgt Forsvarsministeriet, hvor Danmarks oplysninger om pris- og leveringstiderne på de amerikanske Himars-systemer stammer fra.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) henviser i den forbindelse til en redegørelse af sagen, som han har bedt om at få iværksat.

Indtil den er færdig, har han ikke yderligere kommentarer til sagen.