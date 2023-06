Folketinget vil finde løsning på at tale grønlandsk i salen

Præsidiet skriver i en pressemeddelelse, at ifølge et foreløbigt overslag vil det kunne koste mindst 200 millioner kroner om året at drive en tolkeordning i Folketinget med oversættelse af grønlandsk og færøsk.

Derudover vil der komme en etableringsomkostning på mindst 40 millioner kroner.

Og det er alt for mange penge, lyder det fra Folketingets formand, Søren Gade.

- Vi har bedt administrationen om at finde end anden model, der er billigere. Vi har også et ansvar over for skatteborgernes penge, siger han til Ritzau.