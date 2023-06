Minister har spillet ud med fem bud på hjælp til digitalt udfordrede

Ministeren har inviteret de relevante ordførere fra alle Folketingets partier til et møde i eftermiddag, hvor hun vil præsentere dem for udspillet.

Det består af fem initiativer, der blandt andet omfatter hjælp til MitID, herunder øget mulighed for kontakt med et menneske, der kan hjælpe, men også bedre mulighed for at pårørende kan hjælpe med digital post.

Desuden vil regeringen forsøge at gøre det mere attraktivt at være it-frivillig blandt andet gennem uddannelse.

- I Danmark bryster vi os af at være verdensmester i digitalisering. Men med sådan et verdensmesterskab følger også, at man skal være verdensmester i digital inklusion, siger Marie Bjerre.