Nyt medieforlig lukker radiokanal og indfører streamingskat, som Venstre tidligere var imod

Han fremhæver, at Venstre har fået forhandlet kulturbidraget ned.

Også Dansk Folkeparti har tidligere foretrukket andre modeller til at få mere dansk indhold, men er alligevel gået med i forliget.

24syv lukker næste år

Medieforliget betyder også farvel til radiokanalen 24syv, som tidligere hed Radio LOUD. Parterne er enige om, at programtilladelsen til at sende landsdækkende public service-radio i DAB-nettet ikke skal genudbydes, når den nuværende programtilladelse udløber ved udgangen af marts næste år.

Dermed står 24syv til at lukke.

Radioen vandt i 2019 det statslige udbud af en DAB-kanal og fik 70 mio. kr. årligt i fire år til at sende radio med fokus på kultur.

Stationen gik i luften til en blandet modtagelse midt i coronakrisen i april 2020 og har længe kæmpet med svigtende lyttertal, ifølge de officielle opgørelser fra Kantar Gallup.

Lars Schmidt, direktør for Kulturradio Danmark, som 24syv er forankret i, har dog kritiseret opgørelsen for at være misvisende og hævdet, at 24syv har mange flere lyttere, end tallene viser.

Mediestøtten omlægges

Medieforliget gælder for perioden 2023-2026. Her får også mediestøtten en opdatering, så lokale medier fra næste år kan få flere støttekroner til at formidle lokale nyheder. Det sker på bekostning af de landsdækkende aviser, der får sænket det generelle loft for mediestøtte fra 17,5 mio. kr. årligt til 12,5 mio. kr.

Lokale og regionale medier får til gengæld forhøjet loftet til 18,5 mio. kr. årligt i mediestøtte. Desuden bliver der etableret en pulje, der skal fremme lokaljournalistik til borgerne.

Medieforliget betyder også, at DR’s arkiv skal lægges ud til danskerne, så man let kan søge gamle tv- og radioklip. Det skal ske via en ny og brugervenlig platform hos Det Kongelige Bibliotek. Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti at danskerne dermed får bedre adgang til den danske kulturarv.

DR skal også etablere et nyt »lydunivers« til børn og unge, som uden reklamer giver forskellige tilbud, herunder nyheder, reportager debat og satire.