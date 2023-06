Danmark og allierede lande donerer luftforsvar til Ukraine

Luftforsvarssystemer som det amerikanske Patriot-missilsystem står højt på Ukraines ønskeliste. Selv om Nato-landene i de seneste måneder gang på gang har doneret luftforsvar, så vil der formentlig blive behov for flere donationer. Det vurderer Troels Lund Poulsen.

- Ukrainerne er i den vanskelige situation, at de ikke har luftforsvar nok til både at dække deres civilbefolkning og deres soldater. Så der bliver behov for yderligere donationer. Men det er klart, at vi bevæger os i en bedre retning nu, end vi var for nogle måneder siden, siger Troels Lund Poulsen.