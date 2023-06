Automekanikeren, der blev transportminister

Her har medlemmerne parlamentarisk immunitet, hvilket betyder, at de ikke uden videre kan stilles for retten. Det skal Folketinget give tilladelse til.

Og det skete i 2015, da Thomas Danielsen ifølge politiet havde kørt 160 kilometer i timen, hvor man måtte køre 130.

Han nægtede, men sagen endte med en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde.

I Folketinget blev Thomas Danielsen klimaordfører og formand for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fra 2015 til 2019.

Venstre beskriver selv Thomas Danielsen som toneangivende i partiets grønne omstilling og som arkitekten bag partiets landdistriktsudspil i 2015.