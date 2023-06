Ministeren med den hemmelige middagsgæst

Det havde Prehn bare ikke, kunne Ekstra Bladet afsløre, og det kunne den i øvrigt navngivne journalist ligeledes bekræfte.

Der har efterfølgende været mange rygter om, hvem Prehn havde middag med på restauranten Undici i København. Men Prehn vil ikke afsløre, hvem det var.

»Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildest talt sige, at jeg har haft hovedet under armen. Hvad denne fejl skyldes, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet,« sagde Prehn om at have skrevet det forkerte navn under et samråd om sagen.