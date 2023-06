Odense har vedtaget markant lavere hastigheder for biler

Odense Kommune vil forsøge at sænke hastigheden på motorvejsstrækning gennem kommunen til 90 kilometer i timen.

Det har et enigt byråd vedtaget som del af en ny mobilitetsplan, der blev præsenteret fredag.

Planen er et led i kommunens opnåelse af deres klimamål for 2030. Her vil kommunen være CO2-neutral, og denne plan vil med grønnere mobilitet forsøge at reducere 100.000 ton CO2-udledning.