Minister øjner flere aftaler med tredjelande efter asylaftale

- Der kommer en lille åbning for, at man kan sende flere tilbage. Det er et dejligt og vigtigt skridt fremad, siger Kaare Dybvad.

Der har været stor uenighed blandt landene om netop muligheden for at sende migranter tilbage til såkaldt sikre tredjelande.

Derfor er teksten, som landene er blevet enige om, skrevet på en måde, der i høj grad er op til fortolkning.

Kaare Dybvad er dog ikke i tvivl om, at opbakningen til aftaler med tredjelande er blevet større.

Han hæfter sig blandt andet ved, at et stort land som Italien har efterspurgt bedre muligheder for at sende migranter tilbage.