S-bagland taler om Wammen og Hummelgaard som potentiel efterfølger

Enkelte kredsformænd nævner Mattias Tesfaye, Ane Halsboe og Kåre Dybvad.

En stor del af de, DR har talt med, svarer, at en mulig efterfølger stadig er et hypotetisk spørgsmål, som de ikke vil svare på.

Debatten om Mette Frederiksens kandidatur til topposten hos Nato blev yderligere forstærket af statsministerens besøg i Det Hvide Hus.

Statsministeren kommer den åbne diskussion i møde.

- Det er meget naturligt, at når der er sådan nogle internationale rygter, så begynder folk selvfølgelig også at overveje, hvad det kan betyde i dansk politik, siger hun til DR og fortsætter:

- Men der er bare ikke nogen grund til alle de her diskussioner, for jeg er ikke kandidat til nogen anden opgave, end den jeg varetager lige nu, nemlig at være dansk statsminister.