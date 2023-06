Fødevareminister forbereder mulig tørkepakke til tørstende landbrug

I en pressemeddelelse skriver erhvervsorganisationen, at manglen på nedbør vil komme til at få konsekvenser for årets udbytte på markerne.

Onsdag har de afleveret input til Landbrugsstyrelsen med fokus på dispensationer i forhold til EU’s regler for landbrugsstøtte.

- Det drejer sig på kort sigt om muligheden for at afgræsse og tage slet på brakmarker. Det er et tiltag, der her og nu vil kunne hjælpe mange mælke-og kvægproducenter.

- Særligt de økologiske kvægproducenter mangler grovfoder på grund af tørken. Men det er også en mulighed, der helst skal gives snart, hvis der skal være en reel foderværdi i det høstede, skriver Peter Nissen, der er sektordirektør i Landbrug & Fødevarer.