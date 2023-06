Pernille Weiss nægter at trække sig fra De Konservative

Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for De Konservative, nægter at trække sig - trods en opfordring til netop det fra partiets top.

- Jeg er konservativ, og det vil jeg blive ved med at være, så jeg forlader ikke Det Konservative Folkeparti, siger Pernille Weiss til TV 2 i programmet ”Lippert”.

I sidste uge kom det frem, at en række tidligere medarbejdere på Pernille Weiss’ kontor i Bruxelles har fortalt, at de har oplevet et ubehageligt arbejdsmiljø.