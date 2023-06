Regeringen vil stoppe for sprøjtemidler ved drikkevands-boringer med lov

Men i 2021 blev det konstateret, at der var rester fra sprøjtemidler eller nedbrydningsprodukter i omkring 50 procent af de drikkevandsboringer, der blev undersøgt.

I cirka 13 procent var koncentrationerne over kravværdien for drikkevand.

Sidste år viste en evaluering, at det kun var lykkedes at beskytte fem procent af de boringsnære beskyttelsesområder mod sprøjtemidler fra landbruget via frivillige aftaler med for eksempel lodsejere.

De seneste tal viser, at tallet er steget til ni procent. Men det er ikke godt nok, siger Magnus Heunicke.

- Det er gået alt for langsomt med at beskytte områderne omkring vores drikkevandsboringer via frivillige aftaler mellem kommuner og lodsejere.