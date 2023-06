Troels Lund: Intet i våbenkøbsag bør få Ellemann til at trække sig

Derfor har flere partier beskyldt Jakob Ellemann-Jensen for at vildlede Folketinget.

Efterfølgende kunne Altinget også afsløre, at den franske våbenproducent Nexter aldrig modtog en henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner.

Jakob Ellemann-Jensen havde ellers i januar ifølge Altinget i et notat oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter - heriblandt Nexter - var blevet bedt om et tilbud. Men det afviser våbenproducenten.

Herefter meddelte Jakob Ellemann-Jensens vikar som forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, at han har bedt om en redegørelse af forløbet.

Jakob Ellemann-Jensen selv er sygemeldt med stress og vender efter planen tilbage som forsvarsminister 1. august.