- Jeg ved godt, at det meste skærmforbrug foregår i hjemmet, og der har forældrene et ansvar. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til, at børnehaven ligefrem øger børnenes skærmforbrug, siger Mattias Tesfaye.

Lovændringen skal ikke omfatte personalets kommunikation med forældrene eller det arbejde, der ikke involverer børnene, fortæller ministeren.

Det vil eksempelvis også fortsat være muligt for det pædagogiske personale at sætte musik på via en iPad, hvis det står til Mattias Tesfaye.

- Jeg elsker, når min datter kommer hjem og har lyttet til musik, og jeg ved godt, at det er sat på ved at trykke på en skærm. Det afgørende er, at hun ikke sidder og glor på skærmen, siger han.