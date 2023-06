Troels Lund til partier i grundlovstale: Tag ansvar for reformer

- Med andre ord: Reformpolitikken er tilbage i dansk politik, og dansk økonomi bliver heldigvis hele tiden stærkere, siger han.

Venstre fik mange hug af de andre partier i blå blok, da partiet i december sidste år valgte at indgå i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og Moderaterne.

Det skete, efter at Venstres i øjeblikket sygemeldte formand, Jakob Ellemann-Jensen, i optakten til valget havde udtalt, at han aldrig ville komme til at gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Regeringsdannelsen kom efter et meget skidt folketingsvalg for Venstre, som siden er dalet yderligere i de politiske meningsmålinger.

Troels Lund Poulsen kommer i afslutningen af sin tale med et diskret svirp med halen til dem, der har kritiseret Venstre.

- En stemme på Venstre er en stemme på et parti, der ikke bare står og taler om problemerne, men som faktisk får arbejdet gjort, og som gør noget for at engagere sig og løse problemerne, siger han.