Her er USA's plan for Mette Frederiksens besøg

Talsmanden nævner ikke Nato og posten som generalsekretær, selvom rygterne svirrer om, hvorvidt hun kan blive Natos næste generalsekretær. Det ville dog også være højst opsigtsvækkende, hvis det var blevet meldt ud til offentligheden som et tema på mødet.

Det nævnes ikke, hvad der præcist skal diskuteres i forhold til F-16-flyene. USA har i forvejen givet tilladelse til, at lande må donere det amerikansk producerede F-16-fly til Ukraine. Danmark har dog endnu ikke givet tilsagn om dette.

Danmark råder i dag over 43 F-16-fly. Heraf er 30 operative, men forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sagde i slutningen af maj, at han forventer, at det først til efteråret bliver afklaret, om Danmark skal donere kampfly. I starten af maj gav udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) dog udtryk for, at man ikke var fuldstændig afvisende overfor at donere F-16-fly til Ukraine.