Enhedslisten vil begrænse biltrafik i Indre By i København

Et af forslagene lyder på, at bilister ikke længere skal kunne køre igennem Indre By.

I stedet skal der gives plads til folk med ”tunge ærinder” som eksempelvis varelevering og handicap.

Ifølge Line Barfod, som er Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, skal forslagene være med til at ”demokratisere” vejarealet i København.

- Det kan forhåbentligt give en mere afslappet hverdag for rigtig mange, i stedet for at de sidder i en bilkø. Samtidig bliver der mere plads på vejene til dem, der faktisk er afhængige af en bil, siger hun til Berlingske.