Et flertal i Folketinget ønsker ikke Samsam-sag undersøgt

Fredag stemte også Nye Borgerlige for beslutningsforslaget.

Men det var altså ikke nok til at overgå regeringen, der er en flertalsregering og derfor kunne modsætte sig undersøgelsen i salen fredag.

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, fortæller efter afstemningen, at han er uforstående over for, at regeringen afviser undersøgelsen.

- Jeg synes, det er en skændsel, og jeg bliver vred, for det her handler ikke kun om Ahmed Samsam. Det handler om fuldstændig fundamentale retsprincipper, siger han.

Han mener, at det understreger, at regeringen er magtfuldkommen.

- Det er vigtigere for regeringen at forsvare sig selv, end det er at forsvare fundamentale retsstatsprincipper. Derfor ruller de mørklægningsgardinerne ned over denne her sag, og det synes jeg, er ekstremt forstemmende, siger han.